Травма Умтити: "Барселона" показала, как проходит восстановление игрока

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Травма Умтити: "Барселона" показала, как проходит восстановление игрока

Французский защитник "Барселоны" Самуэль Умтити продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Пресс-служба клуба опубликовала в твиттере ролик с ходом реабилитации игрока, который проводит беговые упражнения на песке.

Напомним, что футболист должен вернуться в строй в январе.

В этом сезоне 24-летний француз провел за "Барселону" 7 матчей и сделал 1 голевую передачу.

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