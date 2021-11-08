Травма Жиго оказалась не серьезной

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Травма Жиго оказалась не серьезнойФото: инстаграм Жиго/Автор неизвестен

Защитник московского "Спартака" Самюэль Жиго прошел медицинское обследование, по итогам которого у него был выявлен ушиб, который он получил перед матчем 14-го тура РПЛ против "Локомотива" (1:1).

Французский игрок должен восстановится к матчу против "Краснодара", которая пройдет 20 ноября.

"Как и говорил тренер на пресс-конференции, у Жиго ушиб. Ожидаем его возвращения к следующему матчу", — сказали в пресс-службе московского клуба для Sport24.

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