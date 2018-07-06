Травма Жиркова: появилась новая информация



Защитник сборной России Юрий Жирков продолжает восстанавливаться после травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист по-прежнему тренируется по индивидуальной программе. Таким образом, его участие в матче 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 против Хорватии маловероятно.

Все остальные игроки занимаются в общей группе с полной нагрузкой.

Напомним, что матч Россия - Хорватия состоится 7 июля и начнется в 21:00 мск.

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