Травмированный Алиссон обратился к болельщикам

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон в твиттере поблагодарил болельщиков за поддержку.

"Спасибо всем за сообщения! Вернусь как можно скорее и сильнее!" - написал бразильский страж ворот в микроблоге.

Напомним, что Алиссон выбыл на неопределённый срок из-за травмы икроножной мышцы.

В связи с повреждением голкипер "скаузеров" не поможет команде в матче за Суперкубок УЕФА против "Челси".

Не пропустите: Клопп прокомментировал победу над "Норвичем". | http://soccernews.ru