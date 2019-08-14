Травмированный голкипер "Динамо" поддержит команду вместе с болельщика

Вратарь "Динамо" Антон Шунин будет присутствовать на матче 6-го тура РПЛ с "Локомотивом". Футболист будет поддерживать команду вместе с болельщиками.

Напомним, Шунин был травмирован в матче 5-го тура чемпионата России с "Зенитом" (0:2).

"На матче "Динамо" - "Локомотив" вместе с болельщиками партнёров по команде на трибуне D поддержит вратарь московского «Динамо» Антон Шунин! Давайте сделаем сектора активной поддержки еще громче вместе с капитаном!" - сообщает пресс-служба клуба.



Матч 6-го тура РПЛ "Динамо" - "Локомотив" пройдет 18 августа. Начало - в 19:00 мск.

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