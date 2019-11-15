Травмированный Льорис назвал сроки возвращения на поле

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Травмированный Льорис назвал сроки возвращения на поле
Французский вратарь "Тоттенхэма" Уго Льорис заявил, что он надеется вернуться на поле в январе.

"Восстановление идет хорошо. Моя цель - вернуться на поле в январе. Это будет начало, середина или конец месяца. Впрочем, всегда есть риски. 

Я никогда не был вне игры так долго. Поэтому эта ситуация новая для меня. Я набираю форму и провожу время с семьей", - приводит слова Льориса Get French Football News.

Напомним, что 32-летний Льорис получил травму локтя в матче 8-го тура чемпионата Англии с "Брайтоном" (0:3). В нынешнем сезоне он провел семь матчей в английской Премьер-лиге и пропустил восемь голов.

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