Травмированный Неймар в день матча ПСЖ побывал на вечеринке в Барселоне

Теги псжнеймар

Травмированный Неймар в день матча ПСЖ побывал на вечеринке в Барселоне

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар побывал на вечеринке в Барселоне в день матча парижского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в субботу, 9 ноября, футболист посетил праздничное мероприятие, на котором он встретился с бразильским полузащитником "Барселоны" Артуром.

Стоит отметить, что в этот день ПСЖ в матче чемпионата Франции обыграл "Брест" со счетом 2:1. 28-летний Неймар пропустил матч из-за травмы.

Напомним, что минувшим летом Неймар пытался вернуться в "Барселону", но его трансфер не состоялся.

Не пропустите: Неймар избежал наказания за удар болельщика после финала Кубка Франции. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и увеличил отрыв в РПЛ

"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и увеличил отрыв в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 13 30
2 Анжер Анжер 13 21
3 Лилль Лилль 13 19
4 Бордо Бордо 13 19
5 Реймс Реймс 13 19
6 Нант Нант 12 19
7 Марсель Марсель 12 19
8 Монако Монако 13 18
9 Сент-Этьен Сент-Этьен 12 18
10 Брест Брест 13 17
11 Ницца Ницца 13 17
12 Лион Лион 12 16
13 Монпелье Монпелье 12 16
14 Амьен Амьен 12 16
15 Ренн Ренн 11 15
16 Страсбур Страсбур 13 15
17 Метц Метц 13 13
18 Тулуза Тулуза 12 12
19 Дижон Дижон 13 12
20 Ним Ним 12 11
Полная таблица

топ-5 тегов