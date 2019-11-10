Травмированный Неймар в день матча ПСЖ побывал на вечеринке в Барселоне

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар побывал на вечеринке в Барселоне в день матча парижского клуба, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в субботу, 9 ноября, футболист посетил праздничное мероприятие, на котором он встретился с бразильским полузащитником "Барселоны" Артуром.

Стоит отметить, что в этот день ПСЖ в матче чемпионата Франции обыграл "Брест" со счетом 2:1. 28-летний Неймар пропустил матч из-за травмы.

Напомним, что минувшим летом Неймар пытался вернуться в "Барселону", но его трансфер не состоялся.

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