Травмированный Неймар в день матча ПСЖ побывал на вечеринке в Барселоне
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар побывал на вечеринке в Барселоне в день матча парижского клуба, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям издания, в субботу, 9 ноября, футболист посетил праздничное мероприятие, на котором он встретился с бразильским полузащитником "Барселоны" Артуром.
Стоит отметить, что в этот день ПСЖ в матче чемпионата Франции обыграл "Брест" со счетом 2:1. 28-летний Неймар пропустил матч из-за травмы.
Напомним, что минувшим летом Неймар пытался вернуться в "Барселону", но его трансфер не состоялся.
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|Команда
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|О
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|ПСЖ
|13
|30
|2
|Анжер
|13
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|Лилль
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|4
|Бордо
|13
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|Нант
|12
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|8
|Монако
|13
|18
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|Сент-Этьен
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|10
|Брест
|13
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|11
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|17
|12
|Лион
|12
|16
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|Монпелье
|12
|16
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|Амьен
|12
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|11
|15
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|Страсбур
|13
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|13
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|Тулуза
|12
|12
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