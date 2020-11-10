Травмированный Роналду решил поехать в сборную Португалии
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, несмотря на травму, отправится в расположение сборной Португалии.
Напомним, что 35-летний футболист подвернул ногу, поэтому его участие в ближайших матчах национальной команды находится под вопросом.
Однако, как сообщает Football Italia, Роналду всё равно решил поехать в сборную, где ему предстоит пройти дополнительное медобследование.
Португальцы в ноябре сыграют с Андоррой, Францией и Хорватией.
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