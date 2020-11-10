Травмированный Роналду решил поехать в сборную Португалии

Теги португалияювентускриштиану роналдутравмы

Травмированный Роналду решил поехать в сборную Португалии

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, несмотря на травму, отправится в расположение сборной Португалии.

Напомним, что 35-летний футболист подвернул ногу, поэтому его участие в ближайших матчах национальной команды находится под вопросом.

Однако, как сообщает Football Italia, Роналду всё равно решил поехать в сборную, где ему предстоит пройти дополнительное медобследование.

Португальцы в ноябре сыграют с Андоррой, Францией и Хорватией.

Не пропустите: "Ювентус" собирается летом продать Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Аталанта" - о Миранчуке: "Мастер дебютов"

"Аталанта" - о Миранчуке: "Мастер дебютов"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов