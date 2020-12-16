Травмированный Соболев поддержал "Спартак" перед матчем с "Зенитом"

Форвард "Спартака" Александр Соболев, подбодрил партнеров по команде и пожелал в матче против "Зенита". Сам футболист не выйдет на поле, так как проходит курс реабилитации после травмы.

"Привет, ребята. Нас ждет сегодня сложный матч. К сожалению, я не смогу выйти на поле и помочь команде, но буду вас поддерживать. Давайте победим в этом матче. Проведем лучшую игру сезона. Вперед, за тренера! Вперед, за "Спартак", — сказал Соболев в интервью клубной пресс-службе.



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