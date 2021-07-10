Травмированный Спинаццола прилетел на финал Евро-2020

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Травмированный Спинаццола прилетел на финал Евро-2020

Фото инстаграм сборной Италии

Левый защитник "Ромы" и сборной Италии Леонардо Спинаццола прибыл в Лондон.

28-летний футболист прилетел в британскую столицу, чтобы поддержать "Скуадру Адзурру" в финале Евро-2020.

Напомним, что Спинаццола порвал ахиллово сухожилие во время матча 1/4 финала Чемпионата Европы против Бельгии (2:1). Он пропустит как минимум полгода.

Англия и Италия сразятся за трофей в воскресенье, 11 июля, на стадионе "Уэмбли". Начало игры - в 22:00 мск.

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