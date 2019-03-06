Травмированный защитник "Спартака" назвал сроки возвращения в строй



Защитник "Спартака" Андрей Ещенко заявил, что он надеется вернуться в строй к концу марта.

"Надеюсь, в конце марта уже буду в общей группе", - сказал Ещенко в интервью Youtube-каналу "КраСава".

Напомним, что футболист получил разрыв крестообразных связок колена в декабре прошлого года и был прооперирован.

В нынешнем сезоне 35-летний Ещенко провел за "Спартак" 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом истекает летом 2019 года.

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