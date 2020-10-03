Травму Кокорина мог усугубить его личный массажист

Metaratings стали известны новые данные о мышечном повреждении форварда московского "Спартака" Александра Кокорина.

По информации источника, травму 29-летнего футболиста мог усугубить его личный массажист Сергей Колесников.

Кроме того, сроки восстановления нападающего, озвученные накануне, возможно, затянутся и он пропустит более двух недель.

Кокорин в этом сезоне провёл 3 игры, результативными действиями не отличался.

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