Травму Кокорина мог усугубить его личный массажист
Metaratings стали известны новые данные о мышечном повреждении форварда московского "Спартака" Александра Кокорина.
По информации источника, травму 29-летнего футболиста мог усугубить его личный массажист Сергей Колесников.
Кроме того, сроки восстановления нападающего, озвученные накануне, возможно, затянутся и он пропустит более двух недель.
Кокорин в этом сезоне провёл 3 игры, результативными действиями не отличался.
Не пропустите: Орлов высказался о новой травме форварда "Спартака" Кокорина. | http://soccernews.ru
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