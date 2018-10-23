Травмы Черышева и Месси, неудачи "Реала" и рокировка в первой четверке: итоги 9 тура Ла Лиги

Возвращение клубного футбола после международной паузы принесло футбольным фанатам немного интересных матчей и неожиданных результатов. Не исключением стал 9 тур Ла Лиги, где произошли серьезные турнирные рокировки.

Новое дно мадридского "Реала"

Мадридский "Реал" снова проиграл! В 9 туре Ла Лиги королевский клуб не смог обыграть скромный "Леванте". По факту матч с "летучими мышами" очень напоминал встречу с московским ЦСКА в Лиге Чемпионов: то же доминирование, те же попадания в каркас ворот, которых в данной встрече было аж 3, и те же индивидуальные ошибки при обороне. "Леванте" сыграл очень продуктивно. Команда нанесла всего 6 ударов по воротам "сливочных", дважды попала в створ, и все попадания закончились голом. Был еще третий шанс, но арбитр не засчитал еще одно взятие ворот Куртуа из-за офсайда.

Но шоу сделал мадридский "Реал", который хоть и пробил очередное дно, но намекнул, что малейшие изменения в реализации моментов и эта команда покажет свой класс и зайдет на очередную серию из побед. В матче с "Леванте" подопечные Лопетеги 34 раза ударили по воротам соперника, 12 выстрелов пришлось в створ, а кроме этого было не засчитано 2 гола из-за офсайда. Благодаря таким показателям "сливочные" вырвались на первое место Ла Лиги по среднему числу ударов за матч – 18,2. Но реализовать столь обильное бомбардирование ворот "Леванте" не удалось. Но один гол королевский клуб все же забил: на 72 минуте Марсело красивым ударом из пределов штрафной запустил мяч точно под перекладину ворот Ойера и прервал рекордную безголевую серию "Реала", которая длилась 471 минуту или, если угодно, 8 часов и одну минуту.

Благодаря победе "Леванте" показал вторую лучшую форму в Ла Лиге по итогам четырех последних туров, добыв три победы кряду, и залез в первую восьмерку чемпионата. Теперь клуб из Валенсии является соседом мадридского "Реала", так как "сливочные" скатились на седьмую строчку. Ситуация для подопечных Лопетеги все еще не критическая, до первого места остается всего 4 очка, часть из которых можно отыграть уже на следующей недели в Эль-Класико, но никто не отнимет тот факт, что лучшая команда Европы трех последних сезонов не выигрывает 5 матчей подряд, с учетом Лиги Чемпионов. Скорее всего, если Лопетеги не покажет ничего качественного в игре против "Барселоны", то Перес не будет ждать и уволит испанского специалиста либо в тот же день, либо на следующие утро после завтрака. А может Лопетеги не дотянет и до Эль-Класико. Волшебная рука "Виктории" Пльзень и испанец уже не у руля "сливочных"!

Каталонская вершина со сломанной рукой

Сразу после поражения "Реала" на сцену испанской Ла Лиги вышла "Барселона", чтобы сразится с неожиданным лидером чемпионата в лице "Севильи". Как ни странно, основным аспектом данного матча стал не результат, и даже не игра обеих команд. Дело в том, что на 16 минуте матча с "нервинцами" Лионель Месси сошелся в дуэли с Араной и Васкесом, упал и сломал руку. Лидера "сине-гранатовых" сразу же заменили, а уже после матча пресс-служба "Барселоны" заявила, что аргентинец будет отсутствовать около трех недель. Именно в этот момент Перес и Лопетеги в уютном офисе "Реала" открыли шампанское (это, конечно же, шутка!), ведь травма Месси означает, что он не сыграет в ближайшем Эль-Класико. Во что интересно: Лионель не пропускал главное дерби Испании в течении 11 лет. А сейчас нас ждет противостояние "Барселоны" и "Реала" без Месси и Роналду. Никто не думал, что будущее наступит так скоро!

Что касается самого матча, то нас не покидает сильное ощущение, что без Месси "Барселона" не выиграла бы это противостояние. Первые два гола на 2 и 12 минутах были забиты именно усилиями аргентинца, который сначала отдал шедевральный голевой пас на Коутиньо, а позже забил собственный гол благодаря индивидуальным действиям. После ухода аргентинца каталонская игра в атаке максимально упростилась. Даже странно, что атака, которая стоит дороже половины чемпионата России, не смогла придумать чего-то более продуктивного, чем обычные рывки, забросы куда-то в сторону от очага активных действий и переступания на месте (да, Дембеле?). В итоге, нужные для победы 2 гола все же были забиты, но они были организованны никак не благодаря нестандартным атакующим действиям.

Подобные укоры совершенно бесполезны, ведь голы не пахнут, но стоит понимать, что "сине-гранатовые" выиграли этот матч еще в первые 12 минут, пока Месси уничтожал всех, и дальнейшие успешные действия стали возможными благодаря тому, что "Барса" уже имела преимущество и могла играть расковано. Но вот незадача: во встрече Лиги Чемпионов против "Интера" и в Эль-Класико подобного запаса не будет. Отличная возможность посмотреть, насколько атака Вальверде готова играть без главной звезды.

Что касается "Севильи", то она в который раз доказала, что является разной командой дома и на выезде. Выезды удаются "нервионцам" куда хуже, и последнее время этот факт существует вне обстоятельств, так как не важно какие игроки в составе, и не имеет значения кто клуб из Андалусии тренирует. По итогам встречи "Барселона" снова взлетела на первое место чемпионата, прервав свою серию из четырех матчей без побед. У "Севильи" все наоборот: клуб прервал четырехматчевую победную серию и пока переместился на четвертое место.

Подзаголовок раздела гласит о том, что нынешняя вершина Ла Лиги каталонская, а не барселонская, и не зря, ведь вторую строчку занимает чемпионата еще один представитель Каталонии – "Эспаньол". В 9 туре подопечные Руби обыграли "Уэску" в гостях со счетом 0:2, и благодаря трем победам в последних четырех матчах, а также осечкам конкурентов, вырвались на вторую строчку Ла Лиги. Что интересно, победа над дебютантом чемпионата Испании получилась уверенной, даже несмотря на то, что "Уэска" переиграла "Эспаньол" по многим показателям. Но ключевые аспекты остались именно за подопечными Руби, ведь не зря "попугаи" находятся в пятерке лучших команд Ла Лиги по проценту выигранных единоборств (53,6%).

Исторические качели "Атлетико" и неубиваемый "Алавес"

В связи с последними событиями, которые преследуют двух главных грандов испанского первенства, мадридский "Атлетико" имел реальный шанс зацепится за первое место и почувствовать себя в роли ведущего. Собственно, именно этого от них и ждали в начале чемпионата. И не столь удачный старт сменился восемью матчами без поражений. Но даже этого не хватило для достижения цели. На этой неделе команда Диего Симеоне не смогла обыграть нестабильный "Вильярреал", который вроде бы и обладает громким именем, но занимает лишь 15 место в Ла Лиги, показывая ужаснейшую игру в атаке. Но одного забитого гола хватило, чтобы остановить "матрасников" и не дать им разделить первую строчку с "Барсой".

"Вильярреал" был даже ближе к тому, чтобы добыть свою третью победу в сезоне, если не считать невероятного момента Парти в самом конце встречи. По крайней мере, "желтая субмарина" обыграла своих соперников по множеству показателей. Зная подход Диего Симеоне, такой удел нельзя назвать удивительным, но вот что интересно: "Атлетико" не видать ни в одной пятерке лучших команд по какому-либо статистическому показателю. Их нет даже в списке самых агрессивных команд! И этой ли команде бороться за чемпионство?

"Атлетико" сыграл в ничью, а его место в четверке занял "Алавес", которому несколько недель назад предрекали падение, которое, кстати, подавало первые признаки жизни, но победа над "Сельтой" со счетом 1:0 снова вернула команду Абелардо в игру. На данном этапе "уничтожители бобов" имеют в активе 17 очков, и лишь из-за меньшего количества забитых голов уступают "Эспаньолу" в турнирной таблице. Все смешалось в доме Испанских! И попробуйте сказать, что всему виной не кризис мадридского "Реала"!

Дерзкий "Вальядолид"

А кто же демонстрирует лучшую форму в последних четырех матчах чемпионата? Удивительно, но эта участь постигла новичка лиги в лице "Вальядолида". Команда Серхио Гонсалеса одержала 4 победы подряд, на этот раз не устоял "Бетис", который в текущем сезоне играет скорее шатко, чем валко. Посудите сами, команда Сетьена все еще имеет цифру 5 в графе забитые голы. А вот "Вальядолид" переместился на шестое место и одна из причин – это лучшая оборона в чемпионате.

В текущем сезоне новичок пропустил всего 6 голов в 9 матчах. Иной вопрос, что очень часто команду спасало банальное везение, но нельзя отрицать того факта, что в матче против "Бетиса" "бело фиолетовые" четко использовали свое умение играть в обороне на фоне того, что подопечные Сетьена практически не забивают. Особенно стоит отметить левого защитника Начо, без которого практически не обходятся сборные тура. И понятно почему. Игрок входит в пятерку лучших футболистов Ла Лиги по среднему количеству отборов за игру (4,7).

Проблемы Дениса Черышева

В текущем сезоне Ла Лиги "Валенсия" является синонимом слова ничья. 7 из 9 матчей этой команды завершились ничейным результатом, не исключением стал и текущий тур, в котором "летучие мыши" не смогли обыграть "Леганес". Однако, куда важнее другое. На 16 минуте встречи был заменен российский полузащитник Денис Черышев. Как заявили официальные представители клуба после матча, у нашего футболиста диагностировали ушиб камбаловидной мышцы. Говорят, что дискомфорт в этой области преследовал Черышева еще в стане национальной сборной. На данном этапе не понятно, когда российский вингер сможет вернуться на поле. А что касается "Валенсии", то ситуация начинает выходить из-под контроля. Команда находится на 14 месте, а отставание от первой четверки, на которую метит клуб, увеличилось до 6 очков. Не много, но с подобными результатами его не отыграешь.

Лучший игрок тура

Лучшим игроком 9 тура Ла Лиги редакция Soccernews решила признать вратаря "Леванте" Ойера Оласабаля, который совершил 11 сейвов в матче с мадридским "Реалом" и помог своему клубу добыть победу на "Сантьяго Бернабеу". Whoscored оценил старания игрока в 8,8 балла.

Лучший гол тура

Самым красивым взятием ворот в 9 туре Ла Лиги отметился Иван Ракитич на 88 минуте матча с "Севильей". Удар в касание получился не только сильным, а еще и точным!

Сборная тура

Вратарь: Ойер Оласабаль ("Леванте").

Защитники: Хави Лопес ("Эспаньол"), Хуанпе ("Жирона"), Виктор Лагвардия ("Алавес"), Марсело ("Реал").

Полузащитники: Лионель Месси ("Барселона"), Джоан Джордан ("Эйбар"), Лука Модрич ("Реал"), Фелиппе Коутиньо ("Барселона").

Нападающие: Борха Иглесиас ("Эспаньол"), Луис Суарес ("Барселона").

Игорь Малиенко | soccernews.ru

Не пропустите! "Рома" - ЦСКА: анонс и прогноз матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов