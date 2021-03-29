Трех игроков выгнали из сборной Уэльса за нарушение режима

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Трех игроков выгнали из сборной Уэльса за нарушение режимаФото: Твиттер @Cymru 
Сразу три игрока сборной Уэльса были отправлены из расположения национальной команды до окончания сборов, сообщает The Athletic.

Хэл Робсон-Кану, Рабби Матондо и Тайлер Робертс допустили нарушение протокола, который разработала Футбольная Ассоциация Уэльса. Футболисты после отбоя покидали свои номера, что является недопустимым.

Стоит отметить, что игроки нарушили только комендантский час и не звали посторонних в отель и, тем более, не покидали его пределы. Таким образом, не был нарушен карантинный "пузырь". Однако, для руководства сборной этого оказалось достаточно.

Теперь все трое не смогут помочь сборной Уэльса в домашнем матче против команды Чехии, который пройдет завтра, 30 марта.

 

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