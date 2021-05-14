Трек Моргенштерна убрали из плейлиста Евро-2020

Фото "РИА Новости" / Екатерина Чеснокова

УЕФА извинился за попадание трека российского рэпера Моргенштерна в плей-лист Евро-2020.

Композицию исключили из списка за использование в ней нецензурной лексики.

Речь идёт о треке Leck, который Моргенштерн записал совместно с казахстанским диджеем Иманбеком и американским рэпером Fetty Wap.

Та же участь постигла и песню 10AGE под названием "Нету интереса".

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