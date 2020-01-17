Трём футболистам из ПФЛ грозит дисквалификация за ставки на матчи своих команд

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Трём футболистам из ПФЛ грозит дисквалификация за ставки на матчи своих команд

Три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги попались на игре в букмекерской конторе, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, футболисты ставили на матчи своих команд, что категорически запрещено.

Комитет РФС по этике рассмотрит эти инциденты и, скорее всего, дисквалифицирует нарушителей.

Имена виновников пока не разглашаются.

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