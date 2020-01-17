Трём футболистам из ПФЛ грозит дисквалификация за ставки на матчи своих команд
Три игрока из клубов Профессиональной футбольной лиги попались на игре в букмекерской конторе, сообщает "Чемпионат".
По информации источника, футболисты ставили на матчи своих команд, что категорически запрещено.
Комитет РФС по этике рассмотрит эти инциденты и, скорее всего, дисквалифицирует нарушителей.
Имена виновников пока не разглашаются.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15