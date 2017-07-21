Трем игрокам ПСЖ понравился последний пост Неймара в инстаграме

Сразу трем игрокам французского ПСЖ понравился последний пост форварда каталонской "Барселоны" Неймара в его инстаграме.

Так, свои "лайки" 25-летнему нападающему "сине-гранатовых" поставили Кевин Трапп, Анхель Ди Мария и Марко Верратти, что в еще большей степени накалило ситуацию вокруг возможного трансфера бразильца в стан парижан.

Напомним, Суарес вмешался в ситуацию с Неймаром. | soccernews.ru