Трем игрокам ПСЖ понравился последний пост Неймара в инстаграме

Теги барселонапсжнеймаркевин траппанхель ди мариямарко верратти

Трем игрокам ПСЖ понравился последний пост Неймара в инстаграмеСразу трем игрокам французского ПСЖ понравился последний пост форварда каталонской "Барселоны" Неймара в его инстаграме.

Так, свои "лайки" 25-летнему нападающему "сине-гранатовых" поставили Кевин Трапп, Анхель Ди Мария и Марко Верратти, что в еще большей степени накалило ситуацию вокруг возможного трансфера бразильца в стан парижан.

Напомним, Суарес вмешался в ситуацию с Неймаром. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

"Милан" громит "Баварию" во втором туре Международного кубка чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов