Тренер "Ахмата": "К сожалению, не у всех работают принципы фэйр-плей"



Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов прокомментировал поражение своей команды от тульского "Арсенала" (0:1) в матче 21-го тура чемпионата России.

"Поздравляю команду соперника. Тяжело что-то говорить о матче. Если посмотреть на качество игры, моменты, особенно во втором тайме, игра должна была сложиться по-другому. Однако вышло так. Итог неутешительный. Причина потасовки в концовке? Наш игрок получил повреждение, все остановились в надежде на то, что есть уважение друг к другу, к людям, которые едят один хлеб. К сожалению, принципы фэйр-плей, наверное, не у всех работают", - приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Видео: Скандальный гол "Арсенала".

Не пропустите: Тульский "Арсенал" победил "Ахмат" благодаря голу в компенсированное время. | http://soccernews.ru