Тренер "Ахмата": "Мы надеемся пробиться в еврокубки"

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Тренер "Ахмата": "Мы надеемся пробиться в еврокубки"
Главный тренер "Ахмата" Михаил Галактионов надеется, что его команда сумеет финишировать в зоне еврокубков. 

"Не хотелось бы бросаться громкими лозунгами. Необходимо поступательное движение. Конечно, мы ставим определённые задачи и хотим привезти в Грозный еврокубки. Естественно, все к этому стремятся – и руководство, и команда, и болельщики. Прекрасный, чистый город, замечательные, отзывчивые люди, великолепный стадион – они заслуживают такого праздника. Со своей стороны мы приложим все силы, знания и умения, чтобы как минимум стабилизировать достигнутое Рашидом Маматкуловичем Рахимовым в прошлом сезоне, а как максимум – приумножить.

Когда спрашивают: "Какие у нас есть проблемы?", я предпочитаю отвечать: "У нас нет проблем – есть задачи, которые мы можем решать", - приводят слова Галактионова российские СМИ.

После 20 туров "Ахмат" занимает седьмое место в Премьер-лиге.

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