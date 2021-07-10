Тренер "Ахмата" рассказал, чем будет заниматься Яя Туре в клубе

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Наставник "Ахмата" Андрей Талалаев назвал функции звёздного члена своего тренерского штаба Яя Туре.

"Яя Туре ведёт три направления. Это анализ соперников, работа с молодёжью и он знает, что такое победный дух. Он нам в большей степени для этого и нужен, чтобы команду не болтало и она могла планомерно идти по ходу сезона. Ну и в переговорах. Сейчас разговаривали с игроком сборной Марокко, который играет в чемпионате Нидерландов. Туре объяснил ему, что ему лично комфортно в команде, и парень дал согласие, сейчас будет с нами на сборе", - сказал Талалаев.

Туре работает в грозненском клубе уже почти месяц. Его контракт рассчитан до июня 2022 года.

"Ахмат" стартует в РПЛ 25 июля матчем с "Крыльями Советов".

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