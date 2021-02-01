Тренер "Ахмата" рассказал о скандальном побеге африканского легионера

Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев рассказал, почему сенегальский нападающий Аблай Мбенг не выходит на поле с лета прошлого года.

"Мбенг улетел самостоятельно, без согласования с клубом, в Африку, и с тех пор я его не видел. Спортивный директор сказал, что его больше нет в команде. По вопросам о разрыве контракта — это не ко мне", — приводит слова Талалаева Sport24.

28-летний Мбенг выступает за "Ахмат" с 2015 года. Всего он провел за грозненский клуб 112 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и отдал три результативные передачи. В нынешнем сезоне форвард за "Ахмат" не играл. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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