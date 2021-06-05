Тренер "Ахмата" Талалаев рассказал о своих отношениях с Рамзаном Кадыровым
Фото инстаграм Андрея Талалаева
Наставник грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев признался, что за год работы ни разу не общался с почётным президентом клуба Рамзаном Кадыровым.
"Мы ни разу не общались. Он был на игре с ЦСКА, когда мы в конце проиграли 0:3. И после этого мы не общались, я его даже не видел. Кадыров во время игры что-то говорит в микрофон на стадионе? Во-первых, это не он. А во-вторых, я не хочу об этом говорить. За микрофон нас штрафуют, сопернику это, конечно, мешает, бесит его.
Легенды о том, что Кадыров дарит машины футболистам? Ключи в раздевалке ни разу не кидали. Была премия Роше за два гола - 300 тысяч рублей. И мы на неё сходили на банкет. А в остальном - живём в рамках бюджета", - рассказал тренер.
Талалаев возглавил "Ахмат" 26 июля 2020 года, заключив трёхлетний контракт. Команда финишировала в РПЛ на 11-м месте.
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