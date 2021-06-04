Тренер "Ахмата" Талалаев сравнил Джикию и Семёнова
Фото инстаграм Андрея Талалаева
Наставник грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев рассказал, в чём защитник его команды Андрей Семёнов превосходит центрбека "Спартака" Георгия Джикию.
Напомним, что оба футболиста попали в итоговую заявку сборной России на Евро-2020.
"Из линии обороны Семeнов - самый пасующий. Андрей отрезает много игроков своими передачами. К примеру, в последнем матче против "Спартака" на первом месте по этому показателю будет Полярус, а потом - Семeнов. Сборная нам тоже присылает цифры по его работе. Мы видим, что он очень сильно прибавил по работе на максимальной мощности. Работа с мячом хорошая, плюс универсален. Семeнов может играть и в схеме с тремя центральными, и с двумя.
Когда говорят про Джикию, то Георгий - это борьба, единоборства, эмоции. Но с точки зрения работы с мячом, чтения игры, страховки и игры на опережение Семeнов всегда в лидерах. Если брать универсальные качества, то Джикия в этом Андрею проигрывает. Именно в определённых компонентах. А если говорить об ошибках, то здесь вопрос в том, какие игровые принципы у сборной. Мы не знаем, какие инструкции даёт Черчесов. Они могут отличаться от наших. И ты перестраиваешься, привыкаешь. От этого могут быть ошибки", - сказал Талалаев.
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