Тренер "Ахмата" Талалаев сравнил Джикию и Семёнова

Фото инстаграм Андрея Талалаева

Наставник грозненского "Ахмата" Андрей Талалаев рассказал, в чём защитник его команды Андрей Семёнов превосходит центрбека "Спартака" Георгия Джикию.

Напомним, что оба футболиста попали в итоговую заявку сборной России на Евро-2020.

"Из линии обороны Семeнов - самый пасующий. Андрей отрезает много игроков своими передачами. К примеру, в последнем матче против "Спартака" на первом месте по этому показателю будет Полярус, а потом - Семeнов. Сборная нам тоже присылает цифры по его работе. Мы видим, что он очень сильно прибавил по работе на максимальной мощности. Работа с мячом хорошая, плюс универсален. Семeнов может играть и в схеме с тремя центральными, и с двумя.

Когда говорят про Джикию, то Георгий - это борьба, единоборства, эмоции. Но с точки зрения работы с мячом, чтения игры, страховки и игры на опережение Семeнов всегда в лидерах. Если брать универсальные качества, то Джикия в этом Андрею проигрывает. Именно в определённых компонентах. А если говорить об ошибках, то здесь вопрос в том, какие игровые принципы у сборной. Мы не знаем, какие инструкции даёт Черчесов. Они могут отличаться от наших. И ты перестраиваешься, привыкаешь. От этого могут быть ошибки", - сказал Талалаев.

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