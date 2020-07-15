Тренер академии "Локо" предложил игрокам основы купить квартиру семье Самохвалова

Теги локомотив москваиннокентий самохвалов

Тренер академии "Локо" предложил игрокам основы купить квартиру семье Самохвалова

Тренер академии "Локомотива" Игорь Дрыков обратился к футболистам клуба с просьбой собрать деньги для семьи скончавшегося игрока "Казанки" Иннокентия Самохвалова.

"Кеша в первую очередь был ЧЕЛОВЕКОМ, которых мало в современным мире. Близкие люди поймут, о чем я. От него всегда шло добро и позитив. Он был честным и отзывчивым. И сейчас я предлагаю не разбираться кто прав, а кто виноват. Нет смысла мусолить все по новой.

Ситуация уже случилась. Я предлагаю просто отплатить Кеше и его семье тем же добром, которое он дарил нам. Гарантирую, вам вернется этот бумеранг.

Для меня это личная история. Я выпускник "Локо" и действующий тренер академии. Я просто не могу пройти мимо этого. Для такого великого клуба - это в первую очередь темное пятно. И это пятно еще можно отстирать.

Если у клуба нет возможности помочь, то почему бы не помочь футболистам основной команды. Если каждый из основного состава выделит 3-5% от своей зарплаты, то это уже будет полноценная квартира. И я думаю, что никто от этого не обеднеет", - написал Дрыков.

Ранее мама умершего футболиста "Локомотива" просила клуб купить квартиру его семье, но ей было отказано.

Напомним, Самохвалов ушел из жизни в возрасте 22 лет. Футболисту стало плохо во время пробежки и он упал. Врачи пытались спасти жизнь спортсмена, но им этого не удалось.

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