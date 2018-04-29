Тренер "Амкара": Пытались переломить исход встречи со "Спартаком", но не вышло"



Главный тренер "Амкара" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Спартака" (0:2) в матче 28-го тура чемпионата России.

"Пропущенный в дебюте гол всегда влияет на стратегию игры, к которой команда готовилась. При этом мы пропустили необязательный мяч со штрафного после подачи. Разбирали эти эпизоды, но получилось так, что пропустили. Пытались переломить исход встречи, но не вышло. Если не забиваем, тяжело добиться положительного результата.

Почему не перешли на схему с четырьмя защитниками, как против "Рубина"? Тогда это вытекало из того, что предложил соперник, который нас переигрывал. А сегодня "Спартак" тоже вышел с пятью защитниками, я не видел смысла перестраиваться", - приводят слова Евсеева российские СМИ.

После этого матча "Амкар" остался в зоне переходных матчей на 13-м месте.

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