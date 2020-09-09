Тренер Англии Саутгейт высказался о скандале с Фоденом и Гринвудом

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об инциденте, произошедшем с игроками команды Филом Фоденом и Мейсоном Гринвудом.

Напомним, оба игрока были отстранены из-за нарушений правил карантина, вызванных коронавирусом. Футболисты привели в отель сборной двух девушек.

"Необходимо будет восстановить доверие, на это нудно время. То, что случилось имеет последствия. Но мы не собираемся припоминать им это вечно.

Им и их семьям придется столкнуться с испытанием. Мы попытаемся помочь им, сейчас они в центре внимания", - цитирует Саутгейта BBC.

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