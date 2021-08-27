Тренер "Антверпена" пришёл голым на пресс-конференцию после выхода команды в Лигу Европы
Фото твиттер "Антверпена"
Наставник "Антверпена" Брайан Приске оригинально отпраздновал успех своей команды в еврокубках.
Бельгийцы по итогам квалификации пробились в групповой этап Лиги Европы, победив в серии пенальти "Омонию".
Приске пришёл на пресс-конференцию после матча голым. Таким образом, он выполнил обещание, которое давал в преддверии игры.
Тренер сказал футболистам своей команды, что пообщается с журналистами в обнажённом виде, если они пройдут соперника после гостевого поражения 2:4.
Wait... What's happening here?! #OMOANT #COYR⚪ #RAFC #OneRedFamily pic.twitter.com/lEotWZj1FR— Royal Antwerp FC (@official_rafc) August 26, 2021
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