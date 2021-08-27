Тренер "Антверпена" пришёл голым на пресс-конференцию после выхода команды в Лигу Европы

Фото твиттер "Антверпена"

Наставник "Антверпена" Брайан Приске оригинально отпраздновал успех своей команды в еврокубках.

Бельгийцы по итогам квалификации пробились в групповой этап Лиги Европы, победив в серии пенальти "Омонию".

Приске пришёл на пресс-конференцию после матча голым. Таким образом, он выполнил обещание, которое давал в преддверии игры.

Тренер сказал футболистам своей команды, что пообщается с журналистами в обнажённом виде, если они пройдут соперника после гостевого поражения 2:4.

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