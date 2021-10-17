Тренер "Анжера" поделился мнением о шансах Бензема на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Главный тренер "Анжера" Жераль Батикль высказался о шансах французского форварда мадридского "Реала" Карим Бензема на получение "Золотого мяча".

"Он заслужил "Золотой мяч". Можно назвать многих игроков, которые заслужили этот приз, но будет грустно, если Бензема его не получит. Всю карьеру он играет на высоком уровне, а в прошлом сезоне – особенно. Это образец нападающего.

У меня была возможность поработать с ним. Это отличный профессионал, который в последние годы очень эффективен и показывает невероятный уровень", – сказал Батикль.

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