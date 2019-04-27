Тренер "Анжи" два раза пытался уйти в отставку
Президент "Анжи" Осман Кадиев поделился мнением о наставнике команды Магомеде Адиеве.
"Адиев может возглавить любую команду в РПЛ. Он уже два раза пытался уйти, но не принял и не приму его отставку. У нас отличные отношения вне футбола и мне пока удается его уговаривать", - приводят слова Кадиева российские СМИ.
После 26 туров "Анжи" занимает 15-е место в РПЛ и находиться в зоне вылета.
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