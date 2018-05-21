Тренер "Анжи" извинился за вылет команды в ФНЛ

Теги анживадим скрипченко

Тренер "Анжи" извинился за вылет команды в ФНЛ
Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко принес извинения фанатами клуба за вылет из РФПЛ.

"Я должен набраться мужества и попросить прощения у наших болельщиков за этот сезон. Что я и сделаю. Извините и спасибо вам, что поддерживали нас до последней минуты", – приводит слова Скрипченко официальный твиттер клуба.

Напомним, что "Анжи" проиграл "Енисею" в стыковых матчах за место в Премьер-лиге (0:3, 4:3).

Стоит отметить, что в прошлом году Скрипченко тренировал "Крылья Советов" и клуб тоже вылетел в ФНЛ.

Не пропустите: "Енисей" вышел в РФПЛ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Итоговый рейтинг претендентов на "Золотую бутсу": Месси в пятый раз выиграл награду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов