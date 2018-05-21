Тренер "Анжи" извинился за вылет команды в ФНЛ



Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко принес извинения фанатами клуба за вылет из РФПЛ.

"Я должен набраться мужества и попросить прощения у наших болельщиков за этот сезон. Что я и сделаю. Извините и спасибо вам, что поддерживали нас до последней минуты", – приводит слова Скрипченко официальный твиттер клуба.

Напомним, что "Анжи" проиграл "Енисею" в стыковых матчах за место в Премьер-лиге (0:3, 4:3).

Стоит отметить, что в прошлом году Скрипченко тренировал "Крылья Советов" и клуб тоже вылетел в ФНЛ.

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