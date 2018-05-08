Тренер "Анжи": "Надеемся, что попадём в "стыки"

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Тренер "Анжи": "Надеемся, что попадём в "стыки"

Помощник главного тренера "Анжи" Арсен Акаев прокомментировал поражение своей команды от "Ахмата" в матче 29-го тура чемпионата России.

"Не хватило голов с нашей стороны. "Ахмат" те немногочисленные моменты, которые у него были, реализовал. Нам не удалось. Мы, как и "Ахмат", оказались прижаты к стенке перед сегодняшним матчем. Нужны были очки, поэтому с первой до последней минуты была бескопромиссная игра. В первом тайме нам не хватало скоростей, мы играли медленно. Во втором тайме мы сделали игру быстрее и упростили её за счёт фланговых передач. Не хватило последнего штриха, завершающего удара, хотя у нас в атаке играют рослые ребята. Остаётся один тур. Нужно готовиться к нему. Понимаем, что игра с ЦСКА, но нет выхода у нас. Нужно ехать в Москву и набирать очки. Надеемся, что попадём в "стыки" - сказал Акаев.

Отметим, что после матча с "Ахматом" главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко отказался общаться с журналистами.

Перед заключительным туром РФПЛ махачкалинцы могут как вылететь из высшего дивизиона, так и попасть в стыковые матчи с клубом ФНЛ.

Не пропустите видеообзор матча "Анжи" – "Ахмат". | http://soccernews.ru

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