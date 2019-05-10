Тренер "Анжи" о матче с "Арсеналом": "Не хочется говорить насчет судьи, но бывают двойные стандарты"

Тренер "Анжи" Ренат Избулатов, который временно заменят дисквалифицированного на два матча главного тренера Магомеда Адиева, сказал, что в матче с "Арсеналом" (0:1) судейство было нечестным.

"Ребята отдали все силы, были хорошие подходы, могли реализовать. Но не забили, подвела реализация…

Ничего не хочется говорить насчет судьи, но бывают двойные стандарты. Если ставите в одну сторону, тогда можно и в другую. А по самоотдаче претензий к ребятам нет, они молодцы.

В упущенных моментах сыграло роль мастерство. Появляется в игре один момент - его надо реализовать. Это говорит о качестве футболистов. Но я думаю, игроки растут и прибавляют в этом компоненте", - сказал Избулатов.

Напомним, что из-за поражения в этом матче "Анжи" вылетел из чемпионата России. "Арсенал" с 45 баллами поднялся на 5 место в турнирной таблице РПЛ

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