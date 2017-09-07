Тренер "Арарата": "Зачем сказал о расформировании клуба? Надо же мне было как-то привлечь внимание"

Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян объяснил, зачем он объявил о закрытии команды.

"Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, не скучно? Думаю, что даже игроки наши после всех этих новостей потеряли по три килограмма на нервной почве. Самый веселый из нас (Валерий Оганесян) дал интервью на всю жизнь. Но меня удовлетворило его последнее интервью, где он ответил на все вопросы. Надо же мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Во вы все и пришли. Думаю, что на следующую игру еще что-то придумаем. Открою тайну: 90% всех тренеров психически нездоровы. И я отношусь к их числу", - приводят слова Григоряна российские СМИ.

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