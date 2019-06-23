Тренер Аргентины поделился ожиданиями от матча с Катаром

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал предстоящую игру с Катаром.

"Мы кропотливо готовимся к игре. Нужно забыть о прошлых матчах, но при этом осознать совершенные нами ошибки. Победа приведет нас в следующий раунд - это все что имеет значение.

Катар очень трудный противник. Они победители Кубка Азии, а их наставник ставит качественный футбол. Думаю, у них даже больше шансов на проход", - приводит слова Скалони Tyc Sports.

Поединок между Катаром и Аргентиной состоится сегодня в 22:00 (мск).

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