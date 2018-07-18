Тренер "Арсенала" настаивает на покупке чемпиона мира

"Арсенал" по-прежнему интересуется французским опорным полузащитником "Севильи" Стивеном Нзонзи, сообщает RMC.

По сведениям издания, на покупке футболиста настаивает лично главный тренер команды Унаи Эмери, который ранее работал с ним в "Севилье".

Напомним, что хавбек несколько дней назад стал чемпионом мира в составе сборной Франции.

"Севилья" оценивает 29-летнего Нзонзи в 40 миллионов евро.

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