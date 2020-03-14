Тренер "Арсенала" - после поражения от "Рубина": "В раздевалке будет жёсткий разговор"

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Тренер "Арсенала" - после поражения от "Рубина": "В раздевалке будет жёсткий разговор"

Наставник тульского "Арсенала" Игорь Черевченко дал комментарии после матча 22-го тура РПЛ против "Рубина", в котором его команда проиграла со счётом 0:1.

"Будет жёсткий разговор в раздевалке. Пока объяснений нет, по горячим следам ничего говорить не буду. Надо проанализировать игру. Положительные моменты? Если проиграли, значит, их нет", - сказал Черевченко.

Стоит отметить, что "Арсенал" потерпел второе поражение подряд. Неделю назад "канониры" уступили "Оренбургу" (0:2).

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