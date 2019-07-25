Тренер "Арсенала" прокомментировал поражение от "Нефтчи"

Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко подвел итоги матча с "Нефтчи" (0:1).

"Счет получился неприятным, однако если бы мы сыграли 0:0, то нам все равно нужно было бы забивать. "Нефтчи" каждый сезон участвует в еврокубках, а у нас первый блин комом. Мы много готовились, смотрели их матчи, однако не получилось", - заявил Черевченко.

Напомним, что ответная игра, которая состоится в Азербайджане, запланирована на 1 августа.

Читайте также: Тульский "Арсенал" проиграл "Нефтчи" в первом матче квалификации Лиги Европы. | http://soccernews.ru