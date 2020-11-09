Тренер "Аталанты" Гасперини высоко отозвался о Миранчуке
Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини адресовал слова похвалы полузащитнику Алексею Мирачуку после воскресного матча с "Интером".
Напомним, что россиянин вышел на замену, тем самым дебютировав в Серии А, и забил гол, который принёс бергамцам ничью 1:1.
"Миранчук - экстраординарный футболист, в двух матчах он забил два гола, хотя нечасто получал мяч. Это игрок с отличными качествами, но ему мешали травмы. Надеемся, что после паузы на матчи сборных он будет играть чаще", - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.
"Аталанта" купила Миранчука в начале сентября у "Локомотива" за 14,5 миллионов евро. Ранее хавбек дебютировал в Лиге Чемпионов и также записал гол в свой актив.
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