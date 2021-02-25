Тренер "Аталанты" громко высказался по поводу судейства в матче с "Реалом"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини остался недоволен судейством в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (0:1).

"После удаления Фройлера игра была уничтожена. В прошлом сезоне в правила внесли ясность по поводу игры рукой. Теперь в футболе могут убрать любой контакт, что приведет к самоубийству игры. В футболе не должны работать судьи, которые не видят разницы между фолом и борьбой. Если они не понимают этого, то должны работать в другом месте. У сейчас есть повторы, но они все равно ошибаются. Ты так долго ждешь матч, но затем все ломается", - приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.

Напомним, что "Аталанта" почти весь матч играла вдесятером. Единственный гол на 86-й минуте забил Ферлан Менди.

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