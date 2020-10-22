Тренер "Аталанты" оценил дебют Алексея Миранчука
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре российского полузащитника Алексея Миранчука в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Мидтьюлланда" (4:0).
Для Миранчука этот матч стал дебютным за "Аталанту". Хавбек вышел на поле на 80-й минуте и вскоре забил гол.
"Миранчук забил великолепный гол. Это здорово, что он забил свой первый гол за клуб. Алексей не играл около месяца и еще не успел полноценно с нами потренироваться", - приводит слова Гасперини Sky Sport Italia.
Напомним, что 25-летний Миранчук перешел в "Аталанту" в летне-осеннее трансферное окно из московского "Локомотива" за 14,5 миллионов евро. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.
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