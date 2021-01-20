Тренер "Аталанты" оценил игру Миранчука в матче с "Удинезе"

Теги аталантаджан пьеро гаспериниалексей миранчук

Тренер "Аталанты" оценил игру Миранчука в матче с "Удинезе"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре российского полузащитника команды Алексея Миранчука в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (1:1).

"Мы не могли рассчитывать на нескольких важных футболистов, но так бывает, когда играешь каждые три дня. Я доволен составом команды. 

У Миранчука есть те атакующие качества, которые нам нужны. Пока что он не может их продемонстрировать, но в будущем у него это получится", - приводит слова Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провел за "Аталанту" 13 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Алексей Миранчук получил одну из худших оценок из полевых игроков "Аталанты" за матч с "Удинезе".
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и вышел на 1-е место в АПЛ

"Манчестер Сити" обыграл "Астон Виллу" и вышел на 1-е место в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов