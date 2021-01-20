Тренер "Аталанты" оценил игру Миранчука в матче с "Удинезе"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мнением об игре российского полузащитника команды Алексея Миранчука в перенесенном матче 10-го тура чемпионата Италии с "Удинезе" (1:1).

"Мы не могли рассчитывать на нескольких важных футболистов, но так бывает, когда играешь каждые три дня. Я доволен составом команды.

У Миранчука есть те атакующие качества, которые нам нужны. Пока что он не может их продемонстрировать, но в будущем у него это получится", - приводит слова Гасперини сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В нынешнем сезоне 25-летний Миранчук провел за "Аталанту" 13 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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