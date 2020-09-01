Тренер "Аталанты" прокомментировал трансфер Алексея Миранчука

Главный тренер итальянской "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о предстоящем переходе в команду полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука.

"Мы приобрели Миранчука в качесте замены Иличичу, хоть он и не является его дублером по позиции. Мы знали, что Иличич не сможет играть в каждом матче, но у нас не было игрока с похожими характеристиками.

Россиянин является молодым и талантливым игроком. Сейчас он травмирован и пропустит несколько недель, но мы не ждем от него немедленного результата", - приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, что "Аталанта" согласовала трансфер 24-летнего Миранчука за 14,5 миллионов евро. Футболист перейдет в итальянский клуб после прохождения медицинского обследования.

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