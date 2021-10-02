Тренер "Аталанты" высказался о Миранчуке

Фото инстаграм Алексея Миранчука

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини рассказал, почему Алексей Миранчук получает мало игрового времени.

"Я не могу выпустить на поле всех игроков. Такая же проблема с Иличичем. Это просто технический выбор, речь не идет о том, что кто-то не соответствует команде. Нам необходимо быть цельной командой, с компактным ядром.

Со временем будут появляться места в составе и шансы выйти на поле", - приводит слова Гасперини La Gazzetta dello Sport.

В этом сезоне Миранчук принял участие в пяти играх и отметился одной голевой передачей.

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