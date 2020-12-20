Тренер "Аталанты": "Я очень доволен Миранчуком"

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил игру Алексея Миранчука в игре против "Ромы" (4:1).

"Я очень доволен Миранчуком, который до вторника еще был изолирован от команды из-за коронавируса. У нас стало больше вариантов состава, это поможет нам добиться больших успехов", - приводит слова Гасперини Football Italia.

Отметим, что в матче с "Ромой" Миранчук вышел на замену на 81-й минуте встречи.

Всего в этом сезоне россиянин принял участие в шести играх и забил два гола.

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