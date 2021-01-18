Тренер "Атлетика" Марселино благодаря победе над "Барселоной" стал автором уникального достижения

Наставнику "Атлетика" Марселино Гарсии Торалю удалось вписать своё имя в историю по итогам финального матча Суперкубка Испании против "Барселоны".

Напомним, что команда из Бильбао выиграла турнир, победив "сине-гранатовых" со счётом 3:2.

Таким образом, Марселино обыграл "Барсу" в двух финалах подряд ещё и с двумя разными клубами. До него подобное не удавалось ни одному тренеру.

Напомним, что в сезоне 2018/19 "Валенсия" под руководством 55-летнего специалиста взяла верх над "блауграной" в финале Кубка Испании.

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