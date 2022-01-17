Тренер "Атлетика" Марселино пожаловался на судейство в матче с "Реалом"

Фото твиттер Марселино Гарсии Тораля

Наставник "Атлетика" из Бильбао Марселино Гарсия Тораль не согласен с одним из судейских решений в финальном матче Суперкубка Испании против мадридского "Реала".

"Должен сказать, что пенальти в наши ворота, как по мне, не было. Нам грустно, иначе и быть не может, но мы не разочарованы", - приводит слова Марселино El Chiringuito TV.

Напомним, что "Реал" победил со счётом 2:0. Гол с пенальти стал вторым в матче - 11-метровый реализовал Карим Бензема.

Финальный поединок обслуживала судейская бригада во главе с Сесаром Сото Градо.

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