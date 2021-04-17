Тренер "Атлетика" высказался о предстоящем финале кубка против "Барселоны"
Фото: Reuters
Наставник "Атлетика" Марселино Гарсия Тораль поделился ожиданиями от финала Кубка Испании против "Барселоны".
"Мы уверены, что поняли причину поражения от "Реал Сосьедада" в финале кубка прошлого сезона. Теперь нас ожидают 90 минут против сильной команды, которая привыкла выигрывать в финалах. Однако это не избавляет нас от мыслей о том, что мы должны привезти Кубок в Бильбао.
Мы должны играть, получать удовольствие и страдать, так как невозможно победить "Барселону" без страданий", - приводит слова Марселино Marca.
Финал Кубка Испании пройдет сегодня, 17 апреля, в 22:30 (мск).
Читайте также: Куман: "Месси покажет максимум, чтобы выиграть кубок". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Лента новостей
-
Яя Туре извинился перед Гвардиолой
-
Тренер "Атлетика" высказался о предстоящем финале кубка против "Барселоны"
-
Кейн вышел на 7-е место в списке лучших бомбардиров АПЛ
-
Флик жалуется на сон после вылета "Баварии" из Лиги Чемпионов
-
На Варана появился новый претендент из АПЛ
-
"Лилль" вырвал ничью в матче с "Монпелье"
-
"Эвертон" и "Тоттенхэм" расписали результативную ничью
-
"Рубин" нацелился на игрока сборной Греции
-
"РБ Лейпциг" потерял очки в матче с "Хоффенхаймом"
-
Агент Жемалетдинова рассказал о переговорах с "Локомотивом" о новом контракте
-
"Сочи" может потерять двух своих лидеров
-
1
Куман: "Месси покажет максимум, чтобы выиграть кубок"
-
Азар почти готов вернуться на поле
-
"Локомотив" намерен оспорить решение КДК РФС
-
В "Спартаке" пошутили над слухами, что клуб интересуется Фонсекой и Виторией
-
"Арсенал" хочет перехватить трансферную цель "Реала"
-
Клубы АПЛ нацелились на Беллингема
-
Джеррард получил удовольствие от победы "Арсенала" над "Славией"
-
СМИ узнали детали нового контракта Неймара с ПСЖ
-
"Шахтер" подтвердил досрочное расторжение контракта с Тайсоном
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14