Тренер "Атлетика" высказался о предстоящем финале кубка против "Барселоны"

Теги барселонаатлетик бильбаомарселино гарсия тораль

Тренер "Атлетика" высказался о предстоящем финале кубка против "Барселоны"Фото: Reuters

Наставник "Атлетика" Марселино Гарсия Тораль поделился ожиданиями от финала Кубка Испании против "Барселоны".

"Мы уверены, что поняли причину поражения от "Реал Сосьедада" в финале кубка прошлого сезона. Теперь нас ожидают 90 минут против сильной команды, которая привыкла выигрывать в финалах. Однако это не избавляет нас от мыслей о том, что мы должны привезти Кубок в Бильбао.

Мы должны играть, получать удовольствие и страдать, так как невозможно победить "Барселону" без страданий", - приводит слова Марселино Marca.

Финал Кубка Испании пройдет сегодня, 17 апреля, в 22:30 (мск).

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