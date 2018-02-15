Тренер "Атлетика": "Ждали, что "Спартак" будет с первых минут много атаковать, но мы выдержали давление и добились своего"

Главный тренер "Атлетика" Хосе Сиганда прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над "Спартаком" (3:1).

"Все сложилось очень удачно для нас. И в целом все получилось именно так, как мы и планировали. Ждали, что "Спартак" будет с первых минут много атаковать. Такой соперник – это грозная сила, было сложно, тем более на таком стадионе. Но мы выдержали давление и добились своего. Конечно, я доволен. Мы приезжали именно за победой. И с самого начала были настроены решительно.

Спасибо ребятам за такой матч! В последнее время у нас многое не получалось, результаты были так себе. И я надеюсь, этот матч поможет нам вернуться на победные рельсы. Главное теперь не расслабляться. 3:1 – хороший счет. Но перед матчем в Бильбао важно помнить: в футболе бывает всякое", - приводят слова Сиганды российские СМИ.

Ответный матч "Атлетик" - "Спартак" состоится 22 февраля.

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