Тренер "Атлетико": "Наши игроки знали, как стать героями"



Тренер "Атлетико" Херман Бургос прокомментировал ничью с "Арсеналом" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

"Арсенал" это прекрасная команда с отличным тренером. Нам было сложно, но парни проявили характер. Нас удивили удаления, но наши игроки знали, как стать героями. Мы верили, что реализуем свой шанс и Гризманн забил классный гол.

Следующий матч у нас с "Алавесом" и это еще один финал. Мы не думаем о победе в Лиге Европы. Сейчас каждый матч для нас словно последний", – приводит слова Бургоса AS.

Напомним, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне был удален на 13-й минуте за активные протесты.

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