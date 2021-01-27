Тренер "Аякса" не желает отпускать Промеса в "Спартак"

Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг решительно против продажи хавбека Квинси Промеса в "Спартак".

Как сообщает AD, специалист не намерен расставаться с кем-либо из футболистов команды в ближайшее трансферное окно. Особенно это касается Промеса, к которому тренер очень тепло относится.

Стоит отметить, что сам игрок готов вернуться в московский клуб.

Вчера стало известно, что московский клуб представил финальный вариант предложения по трансферу.