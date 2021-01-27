Тренер "Аякса" не желает отпускать Промеса в "Спартак"
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг решительно против продажи хавбека Квинси Промеса в "Спартак".
Как сообщает AD, специалист не намерен расставаться с кем-либо из футболистов команды в ближайшее трансферное окно. Особенно это касается Промеса, к которому тренер очень тепло относится.
Стоит отметить, что сам игрок готов вернуться в московский клуб.
Вчера стало известно, что московский клуб представил финальный вариант предложения по трансферу.
Напомним, Квинси защищал цвета "Спартака" в 2014-2018 годах. В его активе 135 матчей, в которых он забил 66 голов и отдал 33 результативных передач. В текущем сезоне футболист провел за "Аякс" 18 матчей в чемпионате и забил 6 мячей.
Читать по теме: "Спартак" сделал финальное предложение по трансферу Промеса | http://soccernews.ru
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